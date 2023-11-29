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Шале в Санкт-Мориц, Швейцария

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1 объект найдено
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 500 м²
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…
€22,10 млн
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Параметры недвижимости в Санкт-Мориц, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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