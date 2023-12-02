Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. Монтрё
  5. Шале

Шале в Монтрё, Швейцария

Шале В архив
Очистить
1 объект найдено
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
€5,40 млн
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти