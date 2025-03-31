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Квартиры в Малоя, Швейцария

Sankt Moritz
3
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Sankt Moritz, Швейцария
Квартира 3 комнаты
Sankt Moritz, Швейцария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторная меблированная 3-х комнатная квартира с двумя террасами  и камином с захватывающим…
$7,49 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 4 комнаты в Sankt Moritz, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Sankt Moritz, Швейцария
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартира с полным ремонтом в Санкт-Морице. Красивые, светлые апартаменты расположены всего в…
$3,78 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 5 комнат в Sankt Moritz, Швейцария
Квартира 5 комнат
Sankt Moritz, Швейцария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Меблированная 5 - комнатная квартира с террасой и балконом с видом на озеро Санкт-Мориц с 2 …
$11,06 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
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