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Шале в Женева, Швейцария

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2 объекта найдено
Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро в Женева, Швейцария
Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
€54,91 млн
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Шале 10 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny в Женева, Швейцария
Шале 10 спален с гаражом, с садом, с Kommunikacii provedeny
Женева, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Роскошный особняк середины прошлого века находится в пригороде Женевы недалеко от магазинов,…
€5,00 млн
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Параметры недвижимости в Женева, Швейцария

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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