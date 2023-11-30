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Виллы в District de Lausanne, Швейцария

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1 объект найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лозанна, Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лозанна, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…
€3,18 млн
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Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария

с бассейном
с видом на озеро
рядом с пляжем
недорогая
элитная
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