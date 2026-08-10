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Жилье в District de Lausanne, Швейцария

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2 объекта найдено
Особняк 6 спален в District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
$5,73 млн
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Дом 10 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
$19,11 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения
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Параметры недвижимости в District de Lausanne, Швейцария

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