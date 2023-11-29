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Realting.com
Швейцария
Жилая
District de la Riviera-Pays-d Enhaut
Жильё в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария
Монтрё
13
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16 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
2
150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
6
4
300 м²
4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€4,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
4
4
250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€5,25 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
5
5
240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€5,20 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
3
4
210 м²
3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€3,79 млн
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Агентство
Аталанта
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Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
2
2
260 м²
2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€4,50 млн
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Монтрё, Швейцария
8
400 м²
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
€5,40 млн
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Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Монтрё, Швейцария
8
800 м²
Шикарный дом площадью 800 кв.м расположен в Монтре, Швейцария. В доме 12 комнат, 8 спален, 7…
€12,04 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
5
350 м²
Очаровательный дом расположен в тихом жилом районе в городе Кларанс. Недвижимость, построенн…
€3,61 млн
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Дом 6 спален с гаражом, с садом, с личным бассейном
Ла Тур-де-Пей, Швейцария
6
310 м²
Роскошный дом находится в окружении шикарного сада в Ла Тур-де-Пей, Во. На территории есть …
€4,00 млн
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Дом 6 спален с бассейном, с гаражом, с садом
Веве, Швейцария
6
456 м²
Прекрасный дом находится в спокойном, современном и очень престижном районе в Веве, Во. Маг…
€3,70 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с джакузи, с винным погребом
Монтрё, Швейцария
5
420 м²
Прекрасный дом 15 века и отреставрированный в 2010году находится в потрясающем городе Монтр…
€3,30 млн
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Дом 7 спален с гаражом, с инфраструктурой, с частной парковкой
Монтрё, Швейцария
7
380 м²
Прекрасный дом находится в уединенном и безопасном месте на возвышенностях недалеко от горо…
€3,08 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Монтрё, Швейцария
4
240 м²
Уютный домик в окружении романтичного зеленого пейзажа находится в Монтрё. Из дома открываю…
€2,70 млн
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Дом 5 спален с гаражом, с садом, с сауной
Веве, Швейцария
5
315 м²
Превосходный дом с видом на озеро и горы расположен на высотах Мон Пелерин, всего в 10-ти м…
€2,45 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Монтрё, Швейцария
3
126 м²
Великолепная квартира расположена в Монтрё, Швейцария. Квартира расположена в центре живопис…
€800,000
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Типы недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut
дома
Параметры недвижимости в District de la Riviera-Pays-d Enhaut, Швейцария
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
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