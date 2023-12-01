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Жильё в Локарно, Швейцария

Circolo dell Isole
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3 объекта найдено
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Прекрасный дом находится в городе Ньон, кантон Во. Вилла распложена всего в 2-ух минутах ход…
€2,53 млн
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Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Замечательный дом расположен в деревне Женолье, в 10 минутах от города Ньон и в 25 минутах …
€2,03 млн
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Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
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Типы недвижимости в Локарно

дома

Параметры недвижимости в Локарно, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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