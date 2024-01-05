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Кафе и рестораны в Швейцарии

коммерческая недвижимость
8
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Шаффхаузен, Швейцария
Ресторан, кафе
Шаффхаузен, Швейцария
Площадь 200 м²
€550,000
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