Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. Шале

Шале в Швейцарии

Шале В архив
Очистить
9 объектов найдено
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария
Шале 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
Количество спален 3
Площадь 216 м²
Частное шале с балконом после реконструкции расположено в городе Бань, кантон Вале, Швейцари…
€1,31 млн
Оставить заявку
Шале 5 спален с садом, с сигнализацией, у моря в Швейцария
Шале 5 спален с садом, с сигнализацией, у моря
Швейцария
Количество спален 5
Площадь 1 068 м²
Великолепное поместье, окруженное лугами, находится в кантоне Граубюнден, Швейцария. Здание …
€3,60 млн
Оставить заявку
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария
Шале 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария
Количество спален 12
Площадь 1 131 м²
Эксклюзивное 3-этажное поместье расположено в живописной деревне Саксон, кантон Вале, Швейца…
€2,39 млн
Оставить заявку
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 500 м²
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…
€22,10 млн
Оставить заявку
Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Zinal, Швейцария
Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Zinal, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Прекрасное шале располагается в городе Зеналь, Вале. Из дома открывается потрясающий вид на …
€4,53 млн
Оставить заявку
Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро в Женева, Швейцария
Шале 7 спален с садом, с отоплением, с видом на озеро
Женева, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 900 м²
Исключительный особняк в Живрене, Швейцария. Главный дом площадью около 900 кв. м. был постр…
€54,91 млн
Оставить заявку
Шале 10 спален с гаражом, с садом, с частной парковкой в Женева, Швейцария
Шале 10 спален с гаражом, с садом, с частной парковкой
Женева, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Роскошный особняк середины прошлого века находится в пригороде Женевы недалеко от магазинов,…
€5,00 млн
Оставить заявку
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом в Монтрё, Швейцария
Шале 8 спален с кондиционером, с садом, с интернетом
Монтрё, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 400 м²
Роскошный особняк располагается в нескольких минутах езды от крупного города Монтрё, Во. Вил…
€5,40 млн
Оставить заявку
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Conthey, Швейцария
Шале 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Conthey, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Великолепный особняк находится в очаровательном городе Ми, кантон Во. Всего в 10 минутах езд…
€2,98 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Швейцарии

у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти