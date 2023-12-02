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Жильё в Anniviers, Швейцария

1 объект найдено
Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Zinal, Швейцария
Шале 6 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Zinal, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Прекрасное шале располагается в городе Зеналь, Вале. Из дома открывается потрясающий вид на …
€4,53 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Anniviers, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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