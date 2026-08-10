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Дома с бассейном в Эстепоне, Испания

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15 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
Изысканная роскошная вилла с большим бассейном, садом и видом на море, расположенная на голь…
$1,19 млн
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Фантастическая современная вилла с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающи…
$950,317
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 379 м²
Количество этажей 3
Огромная первоклассная вилла с большим пейзажным бассейном, гаражом и террасой на крыше с за…
$5,15 млн
НДС
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LDV InvestLDV Invest
Дуплекс 4 комнаты в Эстепона, Испания
Дуплекс 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Роскошный дуплекс на первом этаже с большим частным садом в эксклюзивном жилом комплексе с д…
$554,088
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 889 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивная элитная вилла с большим садом, бассейном, подвалом и большой террасой на крыше …
$3,06 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Красивый современный таунхаус с большим садом и частной террасой на крыше с потрясающим пано…
$892,416
НДС
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Вилла 4 комнаты в Эстепона, Испания
Вилла 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Количество этажей 2
Высококлассная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и потрясающим видом на море рас…
$1,19 млн
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
Потрясающий таунхаус с полностью оборудованной кухней, частной террасой на крыше и панорамны…
$688,046
НДС
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Таунхаус 4 комнаты в Эстепона, Испания
Таунхаус 4 комнаты
Эстепона, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Фантастический угловой таунхаус с полностью оборудованной кухней, большими террасами, частны…
$682,369
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Элитная дизайнерская вилла с большим бассейном, садом и прекрасным видом на море, расположен…
$1,72 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивная вилла премиум-класса с садом, частным бассейном на террасе на крыше и потрясающ…
$843,752
НДС
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Вилла 5 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 5 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 452 м²
Количество этажей 2
Экстраординарная вилла с собственным пейзажным бассейном и видом на море в премиальном район…
$1,64 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 9 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Впечатляющая вилла с доступом к ключу с частным бассейном, премиальным спортзалом, ландшафтн…
$1,44 млн
НДС
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Вилла 9 комнат в Эстепона, Испания
Вилла 9 комнат
Эстепона, Испания
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 182 м²
Огромная элитная вилла под ключ с бассейном, большим садом и личным спа-зоной, расположенная…
$7,84 млн
НДС
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Вилла в Эстепона, Испания
Вилла
Эстепона, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Spectacular Seafront Luxury Detached Villa on The New Golden Mile! This brand-new luxury det…
$4,89 млн
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