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Бунгало с бассейном в Андалусии, Испания

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Марбелья, Испания
Бунгало с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Марбелья, Испания
Площадь 14 700 м²
ОписаниеПродажа 4* Отеля в Марбелье, 46 номеров-бунгало, 8,5 млн.€, 6% рентабельность!Состои…
€8,50 млн

Параметры недвижимости в Андалусии, Испания

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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