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Коммерческая недвижимость в Братиславском крае, Словакия

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Братислава
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5 объектов найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Ruzinov, Словакия
Коммерческое помещение 5 000 м²
Ruzinov, Словакия
Площадь 5 000 м²
#2022E.  🇷🇺 🏢 Продаётся административное здание в Старом Ружинове (Братислава) Предлаг…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 4 587 м² в Братислава, Словакия
Коммерческое помещение 4 587 м²
Братислава, Словакия
Площадь 4 587 м²
#2027E. 🏭 Продажа промышленного ареала на границе с Чехией (60 км от Братиславы) 📌 Характ…
Цена по запросу
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Склад 1 000 м² в Nove Mesto, Словакия
Склад 1 000 м²
Nove Mesto, Словакия
Площадь 1 000 м²
Предлагаем в аренду или на продажу офисные помещения в Bratislava-Nove Mesto Помещение подх…
Цена по запросу
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Офис в Братислава, Словакия
Офис
Братислава, Словакия
Предлагаем к продаже нежилое помещение в центре Братиславы Предлагаем на продажу нежилое …
$127,675
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Офис в Братислава, Словакия
Офис
Братислава, Словакия
Продажа офисных помещений в центре Братиславы Инвестиционный офис прямо в центре Братисла…
$3,860
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