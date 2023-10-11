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Коммерческая недвижимость в Братислава, Словакия

1 объект найдено
Коммерческая в Братислава, Словакия
Коммерческая
Братислава, Словакия
We offer for sale an ADMINISTRATIVE BUILDING in the business center of Bratislava.The admini…
€270,00 млн
Realting.com
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