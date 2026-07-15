Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Жилая
  4. Бунгало

Бунгало в Словакии

;
Бунгало Удалить
Очистить
1 объект найдено
Бунгало 5 комнат в Mala Ida, Словакия
UP UP
Бунгало 5 комнат
Mala Ida, Словакия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 907 м²
Архитектурный дизайн пассивного дерева Дом у леса - Panský les, Мала ИдаРазработанный архите…
$1,02 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Словакии

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти