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Квартиры в Южно-Бачский административный округ, Сербия

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18 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/6
Fully accommodated recently renewed 2 rooms flat plenty of natural light with balcony. Flat…
€135,530
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Квартира 1 спальня в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/5
The apartment consists of an entrance spacious hallway, living room with dining room, kitche…
€107,087
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Многоуровневые квартиры 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира состоит из двух уровней. Прихожая, просторная гостиная и столовая, кухня, туалет и …
€150,000
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Квартира 1 комната в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 комната
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1
€79,505
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Квартира 1 спальня в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1
Отремонтированная квартира на бульваре Европы. Квартира состоит из прихожей, гостиной со сто…
€102,000
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Квартира 1 спальня в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 1 спальня
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира. В апартаментах есть просторная прихожая, гостиная, кухня с кладовой,…
€105,000
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Квартира 2 спальни в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 2 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 3
Квартира была полностью отремонтирована, расположена на третьем этаже. Он состоит из прихоже…
€138,260
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Квартира 3 спальни в Южно-Бачский административный округ, Сербия
Квартира 3 спальни
Южно-Бачский административный округ, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Этаж 5
Красивая семейная квартира в идеальном месте, недалеко от Освободительного бульвара и ярмарк…
€290,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 1
€155,856
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,380
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Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,125
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Квартира 1 спальня в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
€112,830
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1
€114,050
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
Двухкомнатная квартира. Квартира продается полностью меблированной. Он поставляется с специа…
€195,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Novi Sad City, Сербия
Многоуровневые квартиры 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Двухуровневая квартира на верхнем этаже качественного жилого дома на тихой улице недалеко от…
€200,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Двухкомнатная квартира расположена в здании недалеко от реки Дунай. Он ориентирован на юго-в…
€110,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением в Novi Sad City, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с центральным отоплением
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Двухкомнатная квартира в центре города на тихой улице. Здание, в котором расположена квартир…
€125,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка в Novi Sad City, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с центральным отоплением, с парковка
Novi Sad City, Сербия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 2
Квартира расположена на тихой улице, в здании с небольшим количеством квартир. Он ориентиров…
€147,900
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Параметры недвижимости в Южно-Бачский административный округ, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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