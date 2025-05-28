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Виллы в Sokobanja Municipality, Сербия

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3 объекта найдено
Вилла в Levovik, Сербия
Вилла
Levovik, Сербия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Апарт-отель напротив аквапарка Aqualune. Туристический комплекс  из 7 апартаментов (6 апарт…
$1,80 млн
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Вилла в Levovik, Сербия
Вилла
Levovik, Сербия
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 720 м²
Апарт-отель напротив аквапарка Aqualune. Туристический комплекс  из 7 апартаментов (6 апарт…
$1,80 млн
Оставить заявку
Вилла в Levovik, Сербия
Вилла
Levovik, Сербия
Площадь 354 м²
Дом в центральной части Словении Семейный дом в три этажа в тихом и спокойном месте в прест…
$453,731
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Параметры недвижимости в Sokobanja Municipality, Сербия

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