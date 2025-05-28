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Магазины в Sokobanja Municipality, Сербия

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2 объекта найдено
Магазин 1 750 м² в Levovik, Сербия
Магазин 1 750 м²
Levovik, Сербия
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
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Магазин 1 750 м² в Levovik, Сербия
Магазин 1 750 м²
Levovik, Сербия
Площадь 1 750 м²
Количество этажей 2
Инвестиционное предложение ! Новый торговый центр. YIELD  6 % Современное новое здание в пр…
$3,99 млн
Оставить заявку
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