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Инвестиционная недвижимость в Raska Municipality, Сербия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 2 619 м² в Kopaonik, Сербия
Инвестиционная 2 619 м²
Kopaonik, Сербия
Количество спален 60
Кол-во ванных комнат 60
Площадь 2 619 м²
Уникальный проект на одной из самых красивых гор Сербии. Строящийся проект расположен на зна…
$6,05 млн
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