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Дома в Merosina Municipality, Сербия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Oblacina, Сербия
Дом 4 комнаты
Oblacina, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
🏘️ Дом на берегу озера 🗝️Готов к проживанию 🌟 Подходит для ВНЖ   📍Локация – Серб…
$111,621
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Merosina Municipality, Сербия

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