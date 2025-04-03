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Жильё в Гроцка, Сербия

1 объект найдено
Квартира в Гроцка, Сербия
Квартира
Гроцка, Сербия
Площадь 1 080 м²
Property of 1.080 m2, living space plus office space on three levels. The house of 200 m2 is…
$299,667
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов