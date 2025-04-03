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Жильё в Gradska opshtina Palilula, Сербия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Gradska opshtina Palilula, Сербия
Дом 5 спален
Gradska opshtina Palilula, Сербия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 309 м²
A wonderful house located in a quiet location near the center of Nis. It is built on three l…
$287,724
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Параметры недвижимости в Gradska opshtina Palilula, Сербия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов