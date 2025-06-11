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Дома в Cukarica Urban Municipality, Сербия

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Cukarica Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Cukarica Urban Municipality, Сербия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
A 3-bedroom house is located in a quiet area in Sremcica, around 30 minutes driving to the c…
$291,238
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Параметры недвижимости в Cukarica Urban Municipality, Сербия

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