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Жильё в Cukarica Urban Municipality, Сербия

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Cukarica Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Cukarica Urban Municipality, Сербия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 236 м²
A 3-bedroom house is located in a quiet area in Sremcica, around 30 minutes driving to the c…
$276,866
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Квартира 4 комнаты в Rusanj, Сербия
Квартира 4 комнаты
Rusanj, Сербия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/6
НДС не включён в цену квартиры! Прекрасная возможность удачно вложить деньги и получить В…
$347,815
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