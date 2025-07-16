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Инвестиционная недвижимость в Нише, Сербия

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 864 м² в Ниш, Сербия
Инвестиционная 1 864 м²
Ниш, Сербия
Площадь 1 864 м²
Деловое и жилое пространство в Нише, исключительные архитектурные решения (Рождественская др…
$536,792
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