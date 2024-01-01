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Дома в Город Белград, Сербия

3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Продаётся таунхаус в Сербии г. Белград. Локация - Surcin, Dobanovci, Zarka Jelica. Нов…
€132,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом в Белград, Сербия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с гаражом
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся таунхаус в Сербии, г. Белград. Расположение: Milosava Pavlovica.   Таунха…
€153,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Дом 3 спальни в Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Дом 3 спальни
Obrenovac Urban Municipality, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продаётся 2-х этажный дом качественной постройки с отдельным входом на каждый из этажей. 🎯Н…
€69,500
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Параметры недвижимости в Город Белград, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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