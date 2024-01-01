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Квартиры в Город Белград, Сербия

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68 объектов найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Naselje Stepa Stepanović Bb.   …
€142,000
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Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Этаж 5/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Zeleni venac.   Центр, Зелен…
€598,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ljubljanska.   Люкс-квартира…
€243,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Vojvođanska.   Квартира в Су…
€95,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Vojvode Vlahovića.   Продаем…
€113,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Dobanovački put.   Квартира …
€155,000
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 7/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Видиковац.   Меблированный р…
€237,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ивана Сенковића.   Трехкомна…
€168,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сопот, Сербия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сопот, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kneza Miloša 72 Sopot Србија.  …
€144,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Првомајска, Zemun.   Трехком…
€143,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Этаж 6/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Булевар Зорана Ђинђића.   Пр…
€253,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Bežanijska kosa 2.   Этот ти…
€298,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Blok 61.   Предлагаем соврем…
€170,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Matice srpske 36.   Квартира…
€113,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 4/11
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jurija Gagarina 117.   Прода…
€183,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Радослава Грујића.   Красивы…
€464,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jelisavete Andrejević 1b.   …
€94,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Oplenačka 26.   Новый жилой …
€76,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ljube Tadića 28.   Новая тре…
€118,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Небојше Ђукелић 2.   Три спа…
€134,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jelezovačka.   Квартира 67 к…
€98,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Popova bara nova 1.   Кварти…
€73,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Лабудово Брдо.   Квартира ра…
€83,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Белград, Сербия
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Стоимость 77 000 €.   Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kotež,…
€77,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Branislava Stankovića 77.   …
€72,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Bata Lakina 1.   Трехкомнатн…
€211,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Nušićeva pešački deo 7.   В …
€360,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Konjarnik.   Квартира Звезда…
€227,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 2
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Admirala Vukovica.   Очень и…
€245,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Белград, Сербия
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Mate Miloševića 20.   Полнос…
€170,000
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Параметры недвижимости в Город Белград, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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