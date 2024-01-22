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Коттеджи в Белград, Сербия

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Белград, Сербия
Коттедж 10 комнат
Белград, Сербия
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 412 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Стара Липовица.   Отличный семейн…
€242,000
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Коттедж 3 комнаты в Белград, Сербия
Коттедж 3 комнаты
Белград, Сербия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продаётся дом в Сербии, г. Белград. Расположение: Dr. Ivana Ribara.   Меблированный…
€155,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Белград, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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