Инвестиционная недвижимость в общине Бабушница, Сербия

1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Crvena Jabuka, Сербия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Crvena Jabuka, Сербия
Площадь 150 000 м²
Представляем девелоперский проект. Солнечная электростанция мощностью 10 МВт. Заключён до…
$1,82 млн
