Коттеджный посёлок Дома в Прилесный Стиль

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Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурным проектам.
В квартале будут проложены подземные сети: электричество, газ и вода — поэтому свисающие провода не нарушат аккуратный ландшафт.
Для отдыха и активного досуга жителей спроектированы 3 тематические зоны.
С юго-запада «Прилесный Стиль» примыкает к карьеру. Восточнее раскинулось лазурное озеро Манушкино, а к западу от проекта зеленеет масштабный Невский лесопарк
Местонахождение на карте
Колтушское городское поселение, Россия
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