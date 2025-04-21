Коттеджный посёлок Дома в Прилесный Стиль

Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.

Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурным проектам.

В квартале будут проложены подземные сети: электричество, газ и вода — поэтому свисающие провода не нарушат аккуратный ландшафт.

Для отдыха и активного досуга жителей спроектированы 3 тематические зоны.

С юго-запада «Прилесный Стиль» примыкает к карьеру. Восточнее раскинулось лазурное озеро Манушкино, а к западу от проекта зеленеет масштабный Невский лесопарк