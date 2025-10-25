  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Бухарест

Продажа новостроек в Бухаресте

Коммерция 10% Yield Warehouse fully rented
Бухарест, Румыния
от
$1,59 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
We present an exceptional long-term investment opportunity: a warehouse situated in the Pantelimon area, just 0.8 km from the Bucharest Ring Road. With superb access to the Ring Road and a bus stop located right in front, commuting for employees is extremely convenient. This warehouse curren…
Агентство
North Real Estate
Жилой комплекс Barajul Arges Street Bucharest
Жилой комплекс Barajul Arges Street Bucharest
Бухарест, Румыния
от
$1,64 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Площадь 1 265 м²
We're selling a gorgeous, fully furnished penthouse in a new building in French Village, super close to Herastrau Park. Check out this unique, luxury furnished penthouse in French Village, just a couple minutes from the biggest park in Bucharest. Its the highly rated neighborhood of the R…
Агентство
North Real Estate
