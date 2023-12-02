Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Жилая
  4. Кэлэраши
  5. Квартиры

Квартиры в Кэлэраши, Румыния

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Кэлэраши, Румыния
Квартира 2 спальни
Кэлэраши, Румыния
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3
Двухкомнатная квартира в новом комплексе г. Бухарест Третий этаж. 68 квадратных метров…
€140,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Кэлэраши, Румыния

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти