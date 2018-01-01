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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Украине

1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер в Киев, Украина
Многоуровневые квартиры 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Киев, Украина
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
Этаж 4/5
This luxury apartment is equipped with state-of-the-art appliances and Italian sanitary wa…
€3,500
Realting.com
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