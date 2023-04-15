Купить кондоминиум в Флорида, США

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Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат
91 м²
€ 99,068
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат
735 м²
53/57 Этаж
€ 11,257,713
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат
2 ванных комнат
143 м²
Количество этажей 75
€ 1,051,831
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Параметры недвижимости в Флорида, США
с бассейном
недорогая
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