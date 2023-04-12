Купить таунхаус в Украине

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5 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Печерский район, Украина
Таунхаус 5 комнат
Печерский район, Украина
5 Количество комнат 116 м² Количество этажей 3
€ 71,727
Без%! Продажа современных таунхаусов в комплексе "Elwood Townhouse" с закрытой территорией! …
Таунхаусв Корсунцы, Украина
Таунхаус
Корсунцы, Украина
€ 733
жк "Академический" расположен на закрытой, охраняемой территории по ул.Заболотного/Сахарова.…
Таунхаус 3 комнатыв Фонтанка, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Фонтанка, Украина
3 Количество комнат 86 м²
€ 54,963
Общая площадь - 86 кв.м. 2 уровня. Госакт на землю. Без комиссионных. Возможна рассрочка. …
Таунхаус 2 комнатыв Фонтанка, Украина
Таунхаус 2 комнаты
Фонтанка, Украина
2 Количество комнат 85 м²
€ 46,719
Коттедж в 2-х уровнях, расположен на ул. Заболотного, на охраняемой территории коттеджного п…
Таунхаус 3 комнатыв Одесса, Украина
Таунхаус 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 96 м²
€ 105,347
1эт. - гостевой с/у 3м.кв. + кухня-студия 45м.кв.; 2эт.- с/у 4м.кв. + 3 комнаты: 7,6м.кв.…

Параметры недвижимости в Украине

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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