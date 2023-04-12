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Купить квартира-студия в Украине

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1 объект найдено
Студия 1 спальняв Киев, Украина
Студия 1 спальня
Киев, Украина
1 Количество комнат 1 ванных комнат 21 м² 9/25 Этаж
€ 28,444
Продажа 1 комн смарт квартиры в новострое 35 кв.м. 10 мин возле метро Академгородок. ЖК 4U (…

Параметры недвижимости в Украине

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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