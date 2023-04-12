Купить коттедж в Украине

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8 объектов найдено
Коттеджв Лески, Украина
Коттедж
Лески, Украина
450 м²
€ 503,831
Двухэтажный дом общей площадью 450 м2 на территории 12 сот. Первая линия у моря. Состо…
Коттедж 5 комнатв Одесса, Украина
Коттедж 5 комнат
Одесса, Украина
5 Количество комнат 530 м² Количество этажей 3
€ 778,648
Общая площадь дома составляет 530 кВ м. Расположен на участке 14,8 соток.(Госакт). В цоко…
Коттеджв Одесса, Украина
Коттедж
Одесса, Украина
196 м² Количество этажей 2
€ 109,927
196 кв.м. общей площади в 3 уровня, со всеми документами. Предлагается к продаже дом на 1…
Коттедж 4 комнатыв Одесса, Украина
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 549,634
Предлагается к продаже 3-х уровневый дом общей площадью 330 кв.м На 1 эт.-- просторный холл-…
Коттедж 4 комнатыв Одесса, Украина
Коттедж 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат 125 м²
€ 123,668
Новый коттедж. Общая площадь 125кв.м. 3 уровня. ул. Ефима Геллера. Гараж на 2 машины на 1-м …
Коттеджв Одесса, Украина
Коттедж
Одесса, Украина
347 м²
€ 824,451
Предлагается к продаже сданный коттедж в коттеджном поселке "Оазис" площадью 347,7 кв.м. на …
Коттедж 3 комнатыв Tairove Settlement Council, Украина
Коттедж 3 комнаты
Tairove Settlement Council, Украина
3 Количество комнат 74 м²
€ 57,712
"Светлый Совиньон"это готовые домовладения с полным пакетом документов. С гос. актом на свою…
Коттедж 3 комнатыв Одесса, Украина
Коттедж 3 комнаты
Одесса, Украина
3 Количество комнат 130 м²
€ 141,989
2 этажа, ремонт, участок 2,5 сотки. 1-й этаж - студия 42 м, кабинет 12 м, с/у, прихожая. 2-й…

Параметры недвижимости в Украине

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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