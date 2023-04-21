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Дуплексы в Алания, Турция

Sekerhane Mahallesi
1117
Аланья
1117
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1 422 объекта найдено
Дуплекс 5 комнат в Аланья, Турция
Дуплекс 5 комнат
Аланья, Турция
5 Количество комнат 4 ванных комнат 300 м² 3 Этаж
€ 302,500
Дуплекс планировки 4+1 в районе Кестель. Расположен на третьем этаже, имеет площадь 300м2 на…
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м² 5 Этаж
€ 247,500
Представляем вашему вниманию дуплекс в районе Махмутлар. Дуплекс общей площадью 120м2 распол…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 238,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 950,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 195,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 265,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 300,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 330,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 315,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 350,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая площадь …
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
€ 195,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 2+1 в Конаклы.Площадь апартаменто…
Дуплекс в Конаклы, Турция
Дуплекс
Конаклы, Турция
€ 187,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 3+1 в Конаклы.Площадь апартаменто…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 235,500
Выставлена на продажу квартира-дуплекс в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 3+1, общая …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 232,000
Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 2+1, общая площадь …
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 299,000
Выставлена на продажу двухуровневая квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 4+1, …
Дуплекс в Аланья, Турция
Дуплекс
Аланья, Турция
€ 300,000
Выставлена на продажу квартира в центре Алании.Планировка квартиры 2+1, общая площадь 117 м2…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 240,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру 5+2 в районе Тосмур.Площадь апарт…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 150,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру-пентхаус 2+1 в районе Авсаллар.Пл…
Дуплекс в Каракокали, Турция
Дуплекс
Каракокали, Турция
€ 525,000
Компания Stay Property предлагает вашему вниманию квартиру-пентхаус 4+1 в районе Тосмур.Площ…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 165,000
Компания Stay Property предлагает новые пентхаусы в районе Авсаллар - Алания. В жилом компле…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 190,350
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплек…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 115,750
Вашему внимаю представлены новые апартаменты в Алании – район Авсаллар. В жилом комплексе пр…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 279,000
Компания Stay Property предлагает новые двухуровневые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе …
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 160,000
Вашему вниманию представлены новые пентхаусы 2+1 в Алании – район Авсаллар. Площадь апартаме…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 282,360
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Авсаллар - Алания. В жилом комплек…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 160,000
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены п…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 201,300
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены п…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 226,863
Компания Stay Property предлагает новые квартиры Авсалларе. В жилом комплексе представлены п…
Дуплекс в Авсаллар, Турция
Дуплекс
Авсаллар, Турция
€ 193,500
Вашему внимаю представлены новые двухуровневые апартаменты 2+1 в Алании – район Авсаллар. Пл…

Параметры недвижимости в Алания, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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