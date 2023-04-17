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Купить недвижимость в Вале, Швейцария

Anniviers
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6 объектов найдено
Квартирав Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира
Санкт-Мориц, Швейцария
6 м²
€ 17,200,000
Эти действительно потрясающие апартаменты построены прямо у берега озера Санкт-Мориц, и из …
Шале 8 спаленв Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален
Санкт-Мориц, Швейцария
500 м²
€ 22,100,000
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…
Шале 6 спаленв Zinal, Швейцария
Шале 6 спален
Zinal, Швейцария
400 м²
€ 4,530,405
Прекрасное шале располагается в городе Зеналь, Вале. Из дома открывается потрясающий вид на …
Шале 4 спальнив Conthey, Швейцария
Шале 4 спальни
Conthey, Швейцария
280 м²
€ 2,983,094
Великолепный особняк находится в очаровательном городе Ми, кантон Во. Всего в 10 минутах езд…
Квартира 3 спальнив Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 3 спальни
Санкт-Мориц, Швейцария
175 м²
€ 4,128,000
Шикарная квартира расположена на курорте Санкт-Мориц, Швейцария. Просторная квартира площадь…
Квартира 2 спальнив Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни
Санкт-Мориц, Швейцария
209 м²
€ 3,118,200
Отличный апартамент общей площадью 209 кв.м расположен в 4 км от Санкт Морица, Швейцария. В …

Параметры недвижимости в Вале, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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