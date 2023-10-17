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Дома в Швейцарии

Во
33
Монтрё
12
Лозанна
11
Женева
7
Тичино
6
Circolo dell Isole
3
Вале
3
88 объектов найдено
Замок 8 спален в Женева, Швейцария
Замок 8 спален
Женева, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Уникальный Замок в 10км от центра Женевы с французской стороны, 3км до озера Леман. Замок…
€12,80 млн
Вилла с гаражом, с подвалом в Тичино, Швейцария
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
Площадь 483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 900 м²
Швейцария г.Женева Особняк в квартале посольств Уникальное …
€37,00 млн
Дом в Женева, Швейцария
Дом
Женева, Швейцария
Площадь 1 100 м²
Швейцария г.Женева Особняк в историческом центре Женевы …
€24,74 млн
Дом 4 спальни в Каруж, Швейцария
Дом 4 спальни
Каруж, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
Этот великолепный просторный и изящный дом 18-го века, расположенный в самом центре деревни …
€1,29 млн
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Дом площадью 150 m², комнаты: 5, спальные комнаты: 4, терраса. С видом на горы. Планировка: …
€1,28 млн
Особняк 6 спален в Монтрё, Швейцария
Особняк 6 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 4
Великолепное сочетание изысканности и элегантности! Этот красивый дом расположен в знаменито…
€3,90 млн
Дом 5 спален в Каруж, Швейцария
Дом 5 спален
Каруж, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
4-этажный дом, площадью 470 м², комнаты: 9, спальни: 5, балкон, терраса. Планировка: ванные …
€4,36 млн
Дом 4 спальни в Монтрё, Швейцария
Дом 4 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эксклюзивный потрясающий дуплекс с захватывающими дух видами на озеро. Этот потрясающий дуп…
€4,65 млн
Дом 5 спален в Монтрё, Швейцария
Дом 5 спален
Монтрё, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 240 м²
Красивый дом в престижном районе. Этот очаровательный дом расположен всего в нескольких мину…
€4,90 млн
Вилла 3 спальни в Монтрё, Швейцария
Вилла 3 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Современная комфортабельная вилла площадью 210 кв.м. с захватывающими дух видами. Месторасп…
€2,79 млн
Особняк 2 спальни в Монтрё, Швейцария
Особняк 2 спальни
Монтрё, Швейцария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Отличное расположение с прекрасным видом на озеро. Расположенная в очаровательной деревне Бр…
€2,50 млн
Дом 4 спальни в Lugano, Швейцария
Дом 4 спальни
Lugano, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
€1,48 млн
Вилла в Lugano, Швейцария
Вилла
Lugano, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,00 млн
Вилла 8 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 8 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Престижный дом с захватывающими дух видами, в отличном состоянии. Этот потрясающий, спроект…
€20,00 млн
Дом 10 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 10 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Этот особняк идеально расположен между центром города и берегами Женевского озера, в районе …
€18,00 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Количество этажей 2
Этот великолепный дом расположен в эксклюзивном районе, в самом сердце Вандевра, всего в нес…
€6,90 млн
Дом 8 спален в Ньон, Швейцария
Дом 8 спален
Ньон, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 2
Этот элитный дом находится на большом участке площадью в в 16 402 м² в живописном районе  Тр…
€7,50 млн
Дом 7 спален в District de Lausanne, Швейцария
Дом 7 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Количество этажей 3
«Скромное обаяние буржуазии» — фраза, которая лучше всего описывает этот великолепный особня…
€1,000,000
Особняк 6 спален в District de Lausanne, Швейцария
Особняк 6 спален
District de Lausanne, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Этот роскошный просторный особняк имеет прекрасное местоположение и прекрасный вид на озеро …
€5,00 млн
Дом 6 спален в Vich, Швейцария
Дом 6 спален
Vich, Швейцария
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий особняк расположен между Женевой и Лозанной в непосредственно близости от о…
€5,40 млн
Вилла 5 спален в Cologny, Швейцария
Вилла 5 спален
Cologny, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на озеро. Эта привлекательная вилла с современной архитектурой, св…
€9,00 млн
Вилла 8 спален в Lugano, Швейцария
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Дом 7 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 7
Площадь 340 м²
Яркий дом площадью 340 кв. м. располагается в кантоне Во, Швейцария. В доме 7 спален, 3 ванн…
€2,77 млн
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Дом 6 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 1 000 м²
Прекрасный дом расположен в Коллонж-Бельрив, Женева, Швейцария. В доме площадью 1000 кв.м 3 …
€17,01 млн
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни с садом, с сауной, с отоплением
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 380 м²
Современная вилла с видом на горную местность расположена в тихом и уединенном месте в Тичин…
€2,75 млн
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Превосходный дом 18 века находится на возвышенностях Лютри. Эта прекрасная ферма сохранила …
€2,41 млн
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом в Швейцария, Швейцария
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 6
Площадь 330 м²
Элитный дом расположен в Хоргене, кантон Цюриха, Швейцария. Трехэтажный дом после полной рен…
€6,31 млн
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Швейцария, Швейцария
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Швейцария, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Очаровательная вилла с видом на озеро и горы находится в швейцарском городе Минузио. В доме …
€5,06 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Швейцария, Швейцария
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Швейцария, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 750 м²
Эффектная вилла, расположенная высоко на склоне, возвышается над швейцарским городом Бриссаг…
€5,15 млн

Типы недвижимости в Швейцарии

виллы
особняки
шале

Параметры недвижимости в Швейцарии

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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