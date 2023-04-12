Купить дуплекс в Испании

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102 объекта найдено
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальнив Parque De La Reina, Испания
Дуплекс 2 спальни
Parque De La Reina, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 199,900
Дуплекс пентхаус в районе Парк де Ла Рейна. Продается с мебелью. Есть парковочное место и кл…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 169,520
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
3 Количество комнат 2 ванных комнат 70 м²
€ 172,000
Дуплекс в Пуэбло Центро. Площадь дома 70 кв. м. Участок 120 кв. м. - 3 комнаты. …
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
4 Количество комнат 2 ванных комнат 86 м²
€ 170,000
Просторный угловой дуплекс. Площадь 86 кв. м. Земельный участок 41 кв. м. 3 спальни…
Дуплекс 3 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 162 м² 2 Этаж
€ 280,000
Фантастический дуплекс с видом на море в урбанизации Los Cerezos в FinestratЖивите в окружен…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 153,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
Дуплекс 3 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 309 м²
€ 785,000
Если вы ищете дом, в котором дизайн, эксклюзивность и комфорт сочетаются с необыкновенным ви…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 59 м²
€ 147,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Mar azul. Общая площадь 59.00 м2, участок 65 м2, дуп…
Дуплекс 2 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 2 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
1 ванных комнат 70 м²
€ 215,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Cabo Roig. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 2004 г…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 77 м²
€ 105,000
Дуплекс, в углу, очень уютный, с просторными террасами и беспрепятственным видом, расположен…
Дуплекс 3 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 195 м² 2 Этаж
€ 390,000
Продаётся дуплекс в Финестрате в районе Camporrosso village, располагается на 2 этаже. Общая…
Дуплекс 4 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 4 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 6,250,000
Ficus 31 - это выдающийся пентхаус, расположенный в красивых андалузских садах Пуэнте Романо…
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 66 м²
€ 195,000
Дуплекс расположен в закрытой урбаницации с бассейном и своей парковкой.Дуплекс состоит из г…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
1 ванных комнат 85 м²
€ 190,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Torretas. Общая площадь 85.00 м2, состоит из 4 комна…
Дуплекс 6 спаленв Finestrat, Испания
Дуплекс 6 спален
Finestrat, Испания
3 ванных комнат 260 м²
€ 550,000
Дуплекс, в урбанизации премиум класса «Camporosso Village», с видом на море, горы и небоскре…
Дуплекс 2 спальнив Cabo Roig, Испания
Дуплекс 2 спальни
Cabo Roig, Испания
2 ванных комнат 90 м²
€ 129,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Las Filipinas. Общая площадь 90.00 м2, состоит из…
Дуплекс 2 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 2 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 175 м²
€ 339,000
Впечатляющий дуплекс расположен в престижной урбанизации Балкон де Финестрат, привилегирован…
Дуплекс 3 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 70 м²
€ 163,500
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Nueva Torrevieja. Общая площадь 70.00 м2, дуплекс 20…
Дуплекс 3 спальнив Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
2 ванных комнат 144 м² 2 Этаж
€ 440,000
Великолепнаядвухуровневая квартира в жилом районе Sierra Cortina Расположенная в очень тихо…
Дуплекс 3 спальнив Гуардамар, Испания
Дуплекс 3 спальни
Гуардамар, Испания
2 ванных комнат 83 м²
€ 94,260
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе El chaparral. Общая площадь 83.00 м2, дуплекс 1988 г…
Дуплекс 2 спальнив Helechosa de los Montes, Испания
Дуплекс 2 спальни
Helechosa de los Montes, Испания
2 ванных комнат 108 м²
€ 388,000
Dream Homes Tenerife present you this fantastic 2 bedroom duplex penthouse in Los Gigantes w…
Дуплекс 1 спальняв la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Дуплекс 1 спальня
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
1 ванных комнат 78 м² 2 Этаж
€ 114,000
Дуплекс 2 спальнив Аликанте, Испания
Дуплекс 2 спальни
Аликанте, Испания
1 ванных комнат 80 м² 4 Этаж
€ 47,000
Дуплекс 2 спальнив Торревьеха, Испания
Дуплекс 2 спальни
Торревьеха, Испания
2 ванных комнат 120 м²
€ 235,000
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе Aguas nuevas 2. Общая площадь 120.00 м2, дуплекс 201…
Дуплекс 4 спальнив Dehesa de Campoamor, Испания
Дуплекс 4 спальни
Dehesa de Campoamor, Испания
4 ванных комнат 292 м²
€ 895,000
Продаётся дуплекс в Ориуэла Косте в районе Campoamor. Общая площадь 291.80 м2, участок 460 м…
Дуплекс 3 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 3 спальни
Марбелья, Испания
3 ванных комнат
€ 1,595,000
Incredible Duplex Penthouse in one of the most exclusive neighborhoods of Marbella on the Go…
Дуплекс 2 спальнив Марбелья, Испания
Дуплекс 2 спальни
Марбелья, Испания
2 ванных комнат
€ 512,000
Wonderful apartment located on the second line of the beach.Very bright for its orientation …

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