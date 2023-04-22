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Дома в Нови-Сад, Сербия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Novi Sad City, Сербия
Дом 5 спален
Novi Sad City, Сербия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 155 м²
€ 184,500
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…

Параметры недвижимости в Нови-Сад, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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