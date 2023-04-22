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Сербия
Воеводина
Южно-Бачский административный округ
Novi Sad City
Дома
Дома в Нови-Сад, Сербия
Дом
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Дом 5 спален
Novi Sad City, Сербия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 184,500
Семейный дом в пригороде Нови Сад, на тихой улице. Дом состоит из двух этажей. На первом эта…
Параметры недвижимости в Нови-Сад, Сербия
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