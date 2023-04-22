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Дома в Южный административный округ, Россия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Южный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Южный административный округ, Россия
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 16
€ 662,743
Лучшая квартира в ЖК бизнес - класса "Резиденции композиторов"! Ремонт делали для себя из …
Дом 2 комнаты в Южный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Южный административный округ, Россия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 16
€ 233,401
На продажу предлагается прекрасная квартира с качественным ремонтом. В подъезде выполнен…

Параметры недвижимости в Южный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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