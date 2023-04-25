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Жильё в Южный административный округ, Россия

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Южный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Южный административный округ, Россия
3 Количество комнат 87 м² Количество этажей 16
€ 665,083
Лучшая квартира в ЖК бизнес - класса "Резиденции композиторов"! Ремонт делали для себя из …
Дом 2 комнаты в Южный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Южный административный округ, Россия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 16
€ 234,225
На продажу предлагается прекрасная квартира с качественным ремонтом. В подъезде выполнен…
Квартира в Южный административный округ, Россия
Квартира
Южный административный округ, Россия
65 м² Количество этажей 5
€ 1,129,484
Предлагаются к продаже аппартаменты общей площадью 65,1 м.кв. класса de luxe в клубном доме …

Параметры недвижимости в Южный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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