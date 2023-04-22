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Дома в Юго-Восточный административный округ, Россия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Юго-Восточный административный округ, Россия
Дом 3 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
3 Количество комнат 83 м² Количество этажей 19
€ 430,783
Видовая квартира в уникальном жилом комплексе Кварталы 21/19. В квартире выполнен капитальны…
Дом 2 комнаты в Юго-Восточный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Юго-Восточный административный округ, Россия
2 Количество комнат 46 м² Количество этажей 30
€ 309,760
Вашему вниманию предлагается видовая квартира в ЖК бизнес-класса Метрополия , с ремонтом, вы…

Параметры недвижимости в Юго-Восточный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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