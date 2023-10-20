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Квартиры в район Солнцево, Россия

квартиры-студии
54
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56 объектов найдено
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 23 м²
Этаж 2/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №13 общей пло…
€62,747
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №825 общей пл…
€85,552
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №824 общей пл…
€78,383
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №765 общей пл…
€85,022
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №885 общей пл…
€86,072
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Этаж 12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №854 общей пл…
€78,524
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №736 общей пл…
€85,409
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 26 м²
Этаж 12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №718 общей пл…
€85,022
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 5/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №676 общей пл…
€84,590
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №658 общей пл…
€84,072
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №764 общей пл…
€64,663
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №645 общей пл…
€81,082
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №644 общей пл…
€81,082
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 13/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №624 общей пл…
€80,721
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 11/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №604 общей пл…
€80,481
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №585 общей пл…
€80,704
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 6/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №554 общей пл…
€80,584
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №525 общей пл…
€80,222
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №524 общей пл…
€80,222
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №508 общей пл…
€78,714
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №501 общей пл…
€81,302
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №500 общей пл…
€86,831
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №464 общей пл…
€86,437
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №429 общей пл…
€80,580
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №357 общей пл…
€66,481
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №356 общей пл…
€70,980
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №334 общей пл…
€85,306
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №329 общей пл…
€82,025
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №328 общей пл…
€79,377
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Этаж 15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №325 общей пл…
€73,409

Параметры недвижимости в район Солнцево, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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