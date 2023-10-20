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Квартиры-студии в район Солнцево, Россия
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54 объекта найдено
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Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
23 м²
2/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №13 общей пло…
€62,747
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №885 общей пл…
€86,072
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
24 м²
12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №854 общей пл…
€78,524
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №825 общей пл…
€85,552
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
24 м²
9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №824 общей пл…
€78,383
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №765 общей пл…
€85,022
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
24 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №764 общей пл…
€64,663
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
26 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №736 общей пл…
€85,409
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
26 м²
12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №718 общей пл…
€85,022
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
5/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №676 общей пл…
€84,590
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
2/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №658 общей пл…
€84,072
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №644 общей пл…
€81,082
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №585 общей пл…
€80,704
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
11/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №604 общей пл…
€80,481
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
13/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №624 общей пл…
€80,721
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №645 общей пл…
€81,082
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
6/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №554 общей пл…
€80,584
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №525 общей пл…
€80,222
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №524 общей пл…
€80,222
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
31 м²
1/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №508 общей пл…
€78,714
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №501 общей пл…
€81,302
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №500 общей пл…
€86,831
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
12/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №464 общей пл…
€86,437
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
9/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №429 общей пл…
€80,580
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №357 общей пл…
€66,481
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №356 общей пл…
€70,980
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
27 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №334 общей пл…
€85,306
Рекомендовать
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №329 общей пл…
€82,025
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Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
25 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №328 общей пл…
€79,377
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Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
21 м²
15/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №325 общей пл…
€73,409
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Параметры недвижимости в район Солнцево, Россия
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