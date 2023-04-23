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Жильё в Раменский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом в Захарово, Россия
Дом
Захарово, Россия
1 300 м² Количество этажей 3
€ 11,264,813
Agalarov Estate. Шикарный особняк с отделкой под ключ. Расположен в элитном охраняемом котте…

Параметры недвижимости в Раменский городской округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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