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Россия
Северо-Западный федеральный округ
Пушкинский район
Квартиры
Купить квартиру в Пушкинский район, Россия
Пушкин
148
Шушары
8
Павловск
1
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260 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
33 м²
6/16 Этаж
€ 70,880
Продаётся однокомнатнаяквартира с ПОЛНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ отделкой! Прямая продажа. Без обремен…
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
36 м²
18/18 Этаж
€ 58,144
До метро Купчино 15 минут. Собственность более пяти лет, собственник один взрослый чел…
Квартира 1 комната
Павловск, Россия
1 Количество комнат
30 м²
3/3 Этаж
€ 45,407
В прямой продаже хорошая, чистенькая, 1к.кв. с обстановкой, на 3/3 этаже кирпичного до…
Квартира 4 комнаты
Шушары, Россия
4 Количество комнат
113 м²
2/5 Этаж
€ 141,649
Если вы хотите жить на свежем воздухе и при этом иметь все преимущества городского жителя…
Квартира
Шушары, Россия
23 м²
8/12 Этаж
€ 41,753
СОБСТВЕННОСТЬ. КВАРТИРА С РЕМОНТОМ. До м. Купчино 15 минут трансп. Продается квартира …
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
42 м²
4/12 Этаж
€ 54,046
Прямая продажа! Продается уютная просторная двухкомнатная квартира, переделанная из одноко…
Квартира 3 комнаты
Шушары, Россия
3 Количество комнат
78 м²
16/25 Этаж
€ 103,551
Просторная,квартира с удобной планировкой, два санузла,балкон,новый дом, электроплита, ремо…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
38 м²
1/3 Этаж
€ 76,971
Продаётся прекрасная 1 комнатная квартира с окнами во двор, в кирпичном доме. Высокий первы…
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат
35 м²
5/5 Этаж
€ 65,896
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 35 кв.м площадь комнат 15.8 кв.м. Есть балкон…
Квартира 2 комнаты
Шушары, Россия
2 Количество комнат
53 м²
4/5 Этаж
€ 74,202
Продаётся 2 комнатная квартира в городе спутнике Санкт-Петербурга Славянке с Питерской проп…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,457
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 100,751
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,788
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,758
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 70,814
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 72,661
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 98,773
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 70,843
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 140,897
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 69,389
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
26 м²
€ 71,031
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 69,333
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
36 м²
€ 94,898
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 94,683
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
37 м²
€ 96,879
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат
25 м²
€ 70,196
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
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Параметры недвижимости в Пушкинский район, Россия
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